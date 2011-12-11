تصمیمات ویژه برای اجرای مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهراز برگزاری نشست امروز یکشنبه شورای عالی اشتغال با حضور اکثریت اعضاء پیرامون اخذ تصمیم برای موضوعات اشتغالی در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبرداد و گفت: پیرو سفر اخیر معظم رهبری به استان کرمانشاه نشست امروز برگزار شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سفر ایشان به استان کرمانشاه بر ایجاد کار گروه‌های ویژه ای در زمینه توسعه اشغال و رفع بیکاری تأکید شده است، اظهار داشت: در نشست ویژه امروز برخی تصمیمات برای استان کرمانشاه اخذ شد.

فروزان مهر خاطرنشان کرد: جلسه امروز که با حضور نماینده ای از دفتر مقام معظم رهبری، مدیران بخش های مختلف، اعضای شورای عالی اشتغال و همچنین استاندار و مدیران استانی کرمانشاه برگزار شد، دستاوردهای مطلوبی را به همراه داشت.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جلسه امروز شورای عالی اشتغال در مورد آن تصمیم گیری شد، تأکید بر تخصیص مانده تسهیلات بنگاه‌های زود بازده بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مقرر شد 550 میلیارد تومان از مانده تسهیلات زودبازده‌ها که در فاصله سالهای 84 تا 90 پرداخت نشده است را سیستم بانکی تا پایان سال جاری به صورت کامل پرداخت کند و هر هفته گزارش آن به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه شود.

فروزان مهر تأکید کرد: همچنین در بحث مشاغل خانگی و طرح های خود اشتغالی مقرر شد که بانکها هرچه سریعتر سهم تعهد شده خود را در این بخشها نیز عملیاتی کند که می تواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین قرار است ظرف هفته های آینده یک نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان کرمانشاه برگزار شود که احتمالا با حضور وزرای ذیربط نیز خواهد بود. در این نشست مقرر است تصمیمات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه های عملیاتی شدن آن فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت همراهی سیستم بانکی می توان گام بسیار بزرگی را در بخش اشتغال برداشت، تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا بسته عملیاتی طرح تأمین مالی خرد را با رویکرد پیوندی که در دبیرخانه شورای عالی اشتغال و از طریق همکاری معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تهیه شده بود، را با مسئولیت کمیته امداد امام خمینی (ره) برای 15 هزار نفر از روستائیان استان کرمانشاه عملیاتی کنیم.

به گفته فروزان مهر، در نشست چهل و نهم شورای عالی اشتغال تصمیمات خوبی برای استان کرمانشاه گرفته شده و قرار است در این رابطه کارگروهی برای فراهم کردن زمین‌های اجرایی این طرح تشکیل شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برگزاری نشست مشترک شورای عالی اشتغال با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان هفته جاری خبر داد و گفت: این نشست در شهر یاسوج برگزار خواهد شد.