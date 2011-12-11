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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

مهمترین آموزه و حقایق دینی پیوند دین و سیاست است

مهمترین آموزه و حقایق دینی پیوند دین و سیاست است

شیراز - خبرگزاری مهر: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین آموزه ها و حقایق دینی پیوند ناگسستنی دین از سیاست است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر یک شنبه در مراسم یادواره شهید آیت الله دستغیب افزود: در نظام سیاسی اسلام، رهبری جامعه باید در اختیار کسی قرار گیرد که تجسم آیات قرآن باشد و شهید آیت الله دستغیب نیز عمر خود را برای این هدف گذاشت.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین و کلیدی ترین عواملی که رشد و بالندگی مکتب اسلام به ویژه مکتب حیات بخش تشیع به آن وابسته است درخشش چهره های علم و فقهای وارسته است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز دنیای اسلام مدیون زحمات فقها و علماست که در این میان شهادت آیت الله دستغیب باعث شد که با گذشت سه دهه مردم فارس و شیراز همچنان داغدار این بزرگوار باشند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات در جامعه عدم توجه به دین شناسی است، گفت: دین شناسی همان گوهر نایابی است که بسیاری از آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروز از آن به وجود آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان هزینه تجاوز به ایران را پرداخت خواهند کرد، یادآور شد: هیچگونه تجاوزی به این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.

در این یادواره از سند سه جلدی شهید آیت الله دستیغیب رونمایی شد.

کد مطلب 1480587

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