اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، از سری مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور، البرز مغلوب صنایع شاهرود شد ضمن اینکه هیئت بسکتبال استان البرز در هفته نهم لیگ دسته یک کشور میزبان تیم صنایع شاهرود بود.

در هفته نهم لیگ دسته یک کشور تیم مردان البرز میزبان صنایع شاهرود در سالن طالقان بود که بازی این دو تیم با نتیجه 81 بر 78 به نفع تیم صنایع شاهرود پایان یافت.

کلاس حرکات اصلاحی در البرز برگزار شد

هیئت آمادگی جسمانی استان البرز اقدام به برگزاری یک دوره کلاس حرکات اصلاحی کرد و این کلاس با هدف ارتقای مربیان درجه 3 آمادگی جسمانی به درجه 2 با حضور 26 ورزشکار برگزار شد.

مرسی کلاس فوق یادشده را شفابخش و مدیریت کلاس را خورشیدی برعهده داشت.

برگزاری کلاس آب درمانی در ساوجبلاغ

هیئت نجات غریق شهرستان ساوجبلاغ میزبان کلاسهای آموزشی آب درمانی ویژه شناگران و نجات غریق بود و 60 ورزشکار از شهرستانهای استان البرز در این کلاس حضور داشتند.

نتایج کلاس هفته آینده از سوی فدراسیون اعلام خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ از قبولی خود اطلاع کسب کنند.



لیگ والیبال اشتهارد استارت خورد

اولین دوره مسابقات لیگ والیبال اشتهارد استارت خورد.

اولین دوره لیگ والیبال اشتهارد در بخش آقایان و در رده سنی بزرگسالان در سالن شهید ملامحمدی آغاز شد و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

در این دوره از مسابقات 12 تیم و دو تیم از بوئین زهرا با یکدیگر به رقابت می پردازند.