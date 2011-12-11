سه میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرز دوغارون تایباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عارف عارفی اظهارکرد: این تعداد کامیون که تحت عنوان حلال صنعتی در حال خروج از کشور به مقصد افغانستان بود با توجه به عدم سنخیت کالای در حال صدور و مصرف آن در کشور افغانستان نمونه گیری و مشخص شد که سوخت یارانه دار خارج از شبکه توزیع در حال قاچاق به کشور افغانستان است.

عارفی افزود: با کشف سوخت قاچاق در محموله های سوختی خروجی از کشور از 109 دستگاه تریلی ترانزیت حامل مواد سوختی که اظهار نامه کالای خروجی را به گمرک دوغارون ارائه کرده بودند نمونه گیری و مشخص شد که 95 دستگاه تانکر حامل سوخت سوبسیدار بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور مقرر شد که سوخت قاچاق به شرکت ملی تولید و پخش فرآورده های نفتی تحویل و چرخه سوخت کشور بازگردانده شود.

فرماندار تایباد بیان کرد: به لحاظ اهمیت موضوع جلسه ای با ستاد مبارزه با کالا و ارز استان و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع تشکیل و مقرر شد سوخت قاچاق مکشوفه با حجمی بالغ بر دو میلیون و 600هزار ریال به چرخه سوخت کشور بازگردانده شود که در روزهای اخیر این مقدار به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تحویل شده است.