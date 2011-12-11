پنج کارگاه علمی در همایش ملی شهر الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شیرمحمدی گفت: به منظور تقویت دانش پژوهشگران در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همایش ملی شهر الکترونیک برگزاری پنج کارگاه آموزشی را به عنوان برنامه جانبی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان ثبت نام برای علاقمندان به شرکت در این کارگاه های آموزشی فراهم است، افزود: این کارگاه های آموزشی 24 آذرماه امسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود.

دبیر همایش ملی شهر الکترونیک با بیان اینکه متخصصان زبده ای برای برگزاری این کارگاه ها با کمیته علمی همایش همکاری دارند، اظهار داشت: آشنایی با نرم افزار مقاله نویسی، کارگاه مقاله نویسی ISI ، امنیت شبکه های کامپیوتری، داده کاوی و مهندسی دانش و Replication in SQL Server2008 از جمله کارگاه های آموزشی این همایش است.

شیرمحمدی گفت: با توجه به محدودیت ثبت نام در این کارگاه ها علاقمندان به شرکت در این کارگاه های برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری باید از طریق سامانه همایش ملی شهر الکترونیک به آدرس http://ncec.iauh.ac.ir کسب اطلاع کنند.

وی یادآور شد: همایش ملی شهر الکترونیک 24 آذر امسال با شرکت 100پژوهشگر در حوزه شهر الکترونیک و ارائه 70 مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود.