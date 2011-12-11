به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام، طیور و آبزیان استان قم خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 22 تا 25 آذرماه جاری و بیشتر با هدف ترویج فرهنگ استفاده از گوشت سفید در بین مردم و به دنبال آن کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی برگزار می‌شود.



وی تعداد غرفه‌های این نمایشگاه را 40 غرفه عنوان کرد و افزود: از این میان 10 غرفه از استان قم و 30 غرفه از سایر استان‌های کشور حضور دارند که در میان غرفه‌های شرکت کننده از قم، حضور سه کارخانه جدید التاسیس خوراک دام استان نیز دیده می‌شود.



عالی پور در ادامه یادآور شد: این نمایشگاه با مشارکت و همکاری دستگاه های مختلف از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان قم، اداره کل دامپزشکی استان، اتحادیه کشاورزی مرغداران و اتحادیه کشاورزی دامداران استان و نظام دامپزشکی استان قم برگزار می شود.



برگزاری کارگاه پخت و پز آبزیان و آموزش پرورش طیور در نمایشگاه امسال



وی برگزاری نمایشگاه امسال را دارای ویژگی‌های خاصی برشمرد و گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته با گسترش 30 درصدی تعداد غرفه ها و متراژ فضا برپا می شود و از برنامه های جنبی آن برگزاری کارگاه های پخت و پز آبزیان با حضور استادانی از تهران و برگزاری 2 کارگاه در زمینه آموزش پرورش طیور خواهد بود، همچنین واحدهای صنعتی نیز از قم و دیگر استان ها در این نمایشگاه حضور دارند.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مدت برگزاری این نمایشگاه را چهار روز و از تاریخ 22 تا 25 آذرماه جاری عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قم در خیابان خاکفرج همه روزه از ساعت چهار بعد از ظهر تا 9 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.



از اول امسال 33 نمایشگاه در استان قم برپا شده است



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای امسال برگزاری 50 نمایشگاه در استان قم پیش بینی شده که از ابتدای امسال تا کنون 33 نمایشگاه برپا شده است.

