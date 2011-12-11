ابراز گلایه از جدایی هاشمی‌ نسب/ روی تجربه هاشمی نسب حساب کرده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهاجری با ابراز گلایه از جدایی مهدی هاشمی‌ نسب اظهار داشت: بازیکنان جدید خلا او در خط دفاعی را پر کردند اما به تجربه هاشمی ‌نسب در این دیدار نیاز داشتیم، من از او گلایه دارم و معتقدم می‌ توانست همانطور که بارها گفته بود تا نیم فصل با ما همراه باشد و به این شکل از جمع ما نرود.



وی ادامه داد: ما روی تجربه او برای این بازی حساب کرده بودیم و به نظر من بودن او در این بازی به عنوان بزرگتر تیم خیلی زیباتر از این گونه رفتنش بود.



مهاجری همچنین در مورد تساوی روز جمعه تیمش مقابل فولاد نوین اهواز گفت: بازیکنان تیم سیاه‌جامگان بیشتر زیر 23 سال هستند و طبیعتا از تجربه لازم برخوردار نیستند با این حال معتقدم در دیدار روز جمعه مقابل فولاد اهواز بازی خوبی به نمایش گذاشتیم.



سرمربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان اظهار داشت: خوزستان مهد فوتبال است و آنها همیشه فوتبال به معنای واقعی بازی می‌ کنند، به نظر من در این دیدار هم فوتبال در مقابل فوتبال ارائه شد و تماشاگران هم لذت بردند.

