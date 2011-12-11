دستگاههای برتر قزوین در ترویج فرهنگ عفاف تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره بیگم سیدی در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده در استانداری اظهارداشت: همت و اراده مدیران دستگاههای اجرایی از مهمترین معیارهای انتخاب دستگاههای ویژه در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری افزود: پس از ارزیابیهای صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت مخابرات استان به عنوان دستگاه برتر که تلاشهای ارزشمندی را در این حوزه انجام داده اند، انتخاب شده اند.

وی تصریح کرد: از 35 دستگاه اجرایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند تعداد 12 دستگاه نیز امتیاز بالای 500 را کسب کردند.

سیدی گفت: دستورالعمل عفاف و حجاب برای دستگاههای اجرایی ارسال شده است و اگر مدیران در جهت اجرای این دستورالعمل در فضای ادارات خود تلاش بیشتری کنند به اهداف پیش بینی شده دست خواهیم یافت.

وی یادآورشد: جامعه هدف در موضوع رعایت حجاب و عفاف جامعه مردان و زنان را شامل می شود و انتظار داریم مسایل مربوط به عفاف و حجاب توسط همه مردم رعایت شود.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین در ادامه افزود: ارزیابی ادارات و سازمان های دولتی شهرستانها نیز انجام خواهد شد و این کار در طول سال استمرار خواهد داشت.