مهلت ثبت نام دوره آموزشی داور مسابقات قرآنی در خراسان رضوی تمدید شد

محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت ثبت نام تربیت داور مسابقات قرآن استان تا 23 آذرماه تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه مسئله داوری و قضاوت در مسابقات قرآنی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، گفت: دارالقرآن الکریم در سال های اخیر به منظور انتقال دانش و تجربه استادان و داوران و همچنین برای یکسان سازی ملاک ها داوری که از ثمرات آن کاهش سلائق شخصی استاین مسابقات را برگزار می کند.

مجتهدزاده افزود: با توجه به نیاز کنونی به داوران متخصص و مجرب در امر مسابقات قرآن کریم سال جاری چهارمین دوره تربیت داور در رشته های تجوید، وقف، ابتداء، صوت و لحن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سه دوره قبل این مسابقات تعداد 9 نفر از قاریان ممتاز استان شرکت کردند، افزود: از میان 9 نفر، سه قاری موفق به اخذ مدارک معتبر کشوری شدند.

این مسئول در خصوص شرایط شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات اظهار کرد: داشتن حداقل 25 سال سن، مسلط به مباحث تجوید، صوت و لحن در حد قرائت سطح شش و مدرک دیپلم از جمله شرایطی است که شرکت کنندگان باید دارا باشند.

وی با بیان اینکه این مسابقه کشوری است ادامه داد: آزمون ورودی اول دی ماه در مشهد برگزار می شود و اصل دوره در اسفند ماه به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: نفرات برتر مسابقات قرآن سازمان اوقاف در سطح استان از آزمون ورودی در این مسابقه معاف هستند.

وی بیان کرد: علاقمندان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 23 آذرماه به پایگاه اطلاع رسانی تلاوت مراجعه کنند.