1400 حلقه چاه غیر مجاز در کرمانشاه مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کهریزی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: 1500 رودخانه اصلی در استان کرمانشاه داریم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تاکید کرد: از سال 45 تا سال 87 در نزولات جوی شیبی نزولی در استان داشته ایم و کاهش بارشها محسوس بوده است.

کهریزی با اشاره به اینکه 8 درصد آبهای سطحی کشور در کرمانشاه است، گفت: استان کرمانشاه تنها 14 درصد از آبهای سطحی خود استفاده می کند و بر اساس برنامه ریزی های آینده و نیز با ایجاد تاسیسات، استفاده از این آبهای سطحی باید به بیش از 50 درصد برسد.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه تصریح کرد: 11 سد مخزنی در استان کرمانشاه در حال ساخت است که از این حیث در کشور از استانهای برتر محسوب می شویم.

وی افزود: امسال 2 سد در کرمانشاه آبگیری شده است و تا پایان سال نیز یک سد دیگر آبگیری می شود.

کهریزی گفت: در حال حاضر ساخت 15 سد را در استان کرمانشاه در دست مطالعه داریم که امیدواریم این تعداد سد به مرحله اجرایی برسند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تصریح کرد: 11131 حلقه چاه در استان کرمانشاه داریم که از این تعداد چاه، 7072 حلقه آنها چاههای نیمه عمیق و 4059 چاه دیگر جزو چاههای عمیق محسوب می شوند.

کهریزی در پایان با اشاره به اینکه این شرکت با هرگونه چاه غیرقانونی برخورد می کند، تاکید کرد: در حال حاضر 7462 چاه غیر مجاز در استان کرمانشاه داریم که تا کنون 1400 حلقه از آنها را با مجوزهای قانونی و همکاری قوه قضائیه مسدود کرده ایم.

