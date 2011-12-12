به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله انتخاب نمایش‌های بخش تجربه‌های نو جشنواره سی‌ام تئاتر فجرازجمعه 18 آذرماه با هیأت داوری، متشکل از سعید اسدی، کیومرث مرادی، محمودرضا رحیمی، محمدرضا الوند و افشین خورشید باختری آغاز شده است.

در مرحله نهایی بخش تجربه‌های نو سی‌امین جشنواره تئاتر فجر، 27 نمایش که از مرحله بازخوانی به منظور حضور در بخش تجربه های نو اعلام شده بودند، حضور دارند. این آثار تا 23 آذرماه ارزیابی و توسط هیات داوران آثار نهایی جهت حضور در سی امین جشنواره بین‌‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

.کمیته انتخاب آثار سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تمامی هنرمندان حاضر در مرحله انتخاب آثار درخواست می‌کند که نمایش‌های خود را به صورت کامل به منظور بازبینی آماده‌سازی و اجرا کنند.

جشنواره تئاتر فجر در میان هنرمندان شوک فرهنگی ایجاد کند

- دکتر قطب الدین صادقی از هنرمندان با سابقه تئاتر معتقد است، مهم ترین کارکرد جشنواره، ایجاد شوک فرهنگی در میان جامعه تئاتر کشور است. این نویسنده و کارگردان تئاتر این جشنواره را در سال‌های برگزاری، دارای فراز و فرودهای بسیاری دانست و گفت:در سال‌های نخست، که همزمان با جنگ تحمیلی بود، اهداف جشنواره فجر هم به تناسب آنها سالها، متفاوت بود. در آن سال ها به اجراهای شهرستان‌ها بهای بیشتری داده می‌شد و این فستیوال داخلی بود.

وی افزود: اما پس از جنگ، و با آرام شدن اوضاع، نمایش‌ها از حالت تبلیغاتی و شعاری خارج شدند و شاهد آن بودیم که هنرمندان کم کم به بیان هنری روی آوردند. به همین دلیل جشنواره تئاتر فجر، هر سال به بین المللی شده نزدیک تر می شود.

دکتر صادقی، بزرگترین مشکل جشنواره تئاتر فجر را با وجود گذشت سی دوره از آن، نداشتن تعریف دانست و گفت:هر جشنواره ای، چه کوچک و چه بزرگ، یک تعریف دارد که منحصر به خود آن جشنواره است. تئاتر فجر متاسفانه این تعریف را ندارد. به نظرم حالا، بعد از گذشت سی سال، لازم است که یک بار و برای همیشه تعریفی از جشنواره تئاتر فجر ارائه شود.

این کارگردان تئاتر تصریح کرد: جشنواره تئاتر فجر وظیفه دارد شوک فرهنگی در میان جامعه تئاتر ایجاد کند تا در ادامه سال، هنرمندان با استناد به کارهای با کیفیت ارائه شده در این جشنواره در جهت تقویت هنر خود تلاش کنند. این کار بدون ایجاد نگاه حرفه ای و زیبایی شناسانه به نمایش های اجرا شده در جشنواره اصولا ممکن نیست.

صادقی در ادامه، نقش جشنواره در ارائه ویترین مناسب برای تئاتر ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت: سهل انگاری جایز نیست زیرا وقتی اسم جشنواره تئاتر فجر می‌آید بدون شک پای حیثیت ملی ما در میان است. جشنواره موظف است زمان و بودجه کافی برای تمرین و اجرا به گروه‌های راه یافته را بدهد.

او در پایان گفت: متاسفانه شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته، گروه‌های همیشه شتابزده وارد اجرا می‌شدند. گاهی دکور دیر می‌رسد و گاهی لباس آماده نیست. اکثر گروه ها در سال‌های گذشته حتی اقبال یک بار تمرین برای هماهنگی صدا و نور را نداشتند. این مسابقه غم انگیزی بود که امیدواریم در جشنواره امسال با توجه به مدیرانی که آشنا با مشکلات هستند به کلی از میان برود.

دوره سی ام شایسته نام "فجر" برگزار شود

هادی مرزبان از پیشکسوتان عرصه تئاتر، از مسئولین برگزاری سی امین دوره جشنواره فجر خواست، در پی راه اندازی جشنی پر شکوه باشند. این نویسنده و کارگردان با سابقه تئاتر با اشاره به سی دوره برگزاری این رویداد گفت: امیدوارم جشن سی‌امین دوره برگزاری جشنواره تئاتر فجر، در خور این رویداد مهم برگزار شود. زیرا نام "فجر" نام بزرگی است که نیاز به برگزاری مراسم با شکوهی دارد.

وی افزود: در تمام سال های پر فراز و فرود برگزاری جشنواره، هرگاه مدیری با عشق کار کرده، نتیجه خوبی گرفته است. معتقدم برگزاری جشنواره فجر، کاری برای ادای وظیفه نیست که نیاز به تعدادی کارمند داشته باشد.

مرزبان عنوان کرد:جشنواره یک مراسم بزرگ و با عظمت و در واقع محل برخورد اندیشه‌های مختلف است. برای اداره آن، امروز نیاز به عشق و مدیران مسئولیت پذیر داریم. متاسفانه جشنواره فجر، در سال‌های اخیر، ماهیت جشنواره را کم دارد زیرا گمان می رود گاهی دچار رکود شده است. این مشکل باید رفع شود تا جشنواره سی ام را مثل گذشته پویا و سازنده ببینیم.

این هنرمند همچنین به نمایش‌های خارجی جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد و گفت:همیشه تعداد محدودی از دوستان، با صرف هزینه‌های کلان، رفته اند و کارها را دیده اند و از میان آنها برای حضور در ایران دست به انتخاب زده اند. نمی خواهم این شبهه به وجود بیاید که من نقدی به این گروه مشخص دارم اما، در سال‌هایی دیده شده است که نمایش‌های دعوت شده سطحشان از کارهای مدرسه ای ما هم پایین تر بوده است.

وی ادامه داد:البته امیدوارم امسال، انتخاب‌های حرفه ای صورت بگیرد. انتخاب آثار برای این بخش از جشنواره می‌تواند بر مبنای نیازهای تئاتر کشور برای آموزش قشر جوان صورت بگیرد. تئاتر فجر، یک فستیوال است و باید شاهد آن باشیم که در این رویداد مهم اندیشه های متفاوت بتوانند رو به روی هم بنشینند و مبادله شوند.

مرزبان گفت: نباید گروه‌های شهرستانی تنها یک یا دو روز در تهران باشند. برای این که جشنواره تئاتر فجر جریان ساز باشد نیازمند این هستیم که در تمام روزهای برگزاری، همه شرکت کنندگان حاضر باشند. گاهی دلم برای جوان‌های شهرستانی می سوزد که با زحمت به تهران می آیند اما امکان دیدن نمایش‌ها و شرکت در ورک شاپ‌ها برایشان فراهم نیست.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 با دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.