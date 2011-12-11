شهرداری باقرشهر مقام اول اطلاع رسانی استان تهران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار تهران در همایش شهرداران استان تهران که صبح یکشنبه در شهرداری باغستان برگزار شد، با اعلام این خبر، از جمشید سعادتمند شهردار باقرشهر به علت ارتباط مستمر روابط عمومی این مجموعه با سایت اطلاع رسانی معاونت عمرانی استانداری تهران تقدیر به عمل آورد.

محمدرضا محمودی در متن این لوح آورده است: "نظر به فعالیت مطلوب پورتال اطلاع رسانی آن شهرداری در امر پاسخگویی و اطلاع رسانی و آشنایی شهروندان از عملکرد شهرداری و همچنین همکاری مؤثر و به روز با روابط عمومی معاونت امور عمرانی استانداری تهران، شهرداری باقرشهر به عنوان شهرداری برتر معرفی می شود."

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر با اطلاع رسانی به موقع و مطلوب و ارتباط مستمر با رسانه ها و جراید، نقش بسزایی در آشنایی شهروندان استان تهران با اقدامات و فعالیتهای شهرداری باقرشهر داشته است.