شکاف در کابینه ائتلافی دولت کامرون/ انگلیس "مرد تنهای اروپا" می شود

اجلاس رهبران 23 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک به منظور یافتن راه حلی برای برای مهار بحران بدهی برخی از کشورهای منطقه یورو جمعه گذشته بی نتیجه پایان یافت و سران این اتحادیه نتوانستند به توافقی در این زمینه دست یافته و تصمیم گرفتند تا بر روی معاهده جداگانه ای برای منطقه یورو کار کنند.

در این نشست پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای ایجاد اصلاحات در پیمان عضویت اتحادیه اروپا و نظارت دقیق تر بر سیاستهای مالی تمام کشورهای عضو بررسی شد، اما مخالفت انگلیس با این پیشنهادها سبب شد تا این نشست بی نتیجه پایان یابد.

مخالفت "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با طرح سایر کشورهای اروپایی برای نجات یورو در بروکسل، انتقادهای بسیاری را از سوی اعضای کابینه ائتلافی دولت بریتانیا و دیگر مقامات خارجی به همراه داشته است.

اظهارات نخست وزیر انگلیس در حالی است که بحران اقتصادی اروپا که از سال 2007 شروع شده روز به روز شدت گرفته و توان اقتصادی این اتحادیه را دچار چالشی بزرگ کرده و گزارشها حاکی از آن است که اوضاع اقتصادی اروپا به حدی وخیم است که گفته می شود این اتحادیه وارد بدترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است.

بریتانیا در روزهای اخیر به شدت در انزوا قرار گرفته و رهبران دیگر کشورها از جمله "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان وتوی این طرح را غیرقابل قبول دانسته اند.

دیگر مقامات آلمانی نیز از اقدام کامرون به شدت انتقاد کرده اند؛ "راینر برودرل" رهبر حزب دموکرات آزاد و ائتلاف راست میانه مرکل سیاستهای انگلیس را خودخواهانه توصیف کرده، زیرا این کشور پس از آنکه ضمانتهای مورد نیاز را دریافت نکرد، این طرح را وتو کرده و حتی تهدید به خروج از این اتحادیه کرد.

"هورست زیهوفر" از حزب سوسیال مسیحی نیز از اینکه کامرون اتحادیه اروپا را در حل بحران بدهی منطقه یورو تنها گذاشته، ابراز تاسف کرد، زیرا 26 کشور از 27 کشور عضو این اتحادیه به استثنای بریتانیا موافقت خود را با انعقاد توافقنامه جدید که آلمان و فرانسه آن را پیشنهاد داده بودند، اعلام کردند.

"مارتین شولتز" رهبر حزب سوسیالیست دموکرات در پارلمان اروپا نیز گفت : مرددم که انگلیس در سالهای آتی به عضویت خود در اتحادیه اروپا ادامه دهد و به جرات می توانم بگویم که بریتانیا هرگز تا بدین حد منزوی نشده بود.

گذشته از مقامات آلمانی "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه ضمن غیر قابل قبول خواندن اقدام کامرون از دست دادن با وی خودداری کرد و عصبانیت خود را از این موضوع که چرا این بار انگلیس سرسپردگی خود را به فرانسه نشان نداده، ابراز کرد.

در حالی که کامرون مخالفت خود با طرح سران اتحادیه اروپا برای نجات ارز واحد اروپایی را به دلیل حفظ منافع بریتانیا توصیف کرده است، "نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس ضمن انتقاد از کامرون به دلیل تماس نگرفتن و در جریان نگذاشتن وی قبل از وتوی این طرح تاکید کرد این موضوع انگلیس را به شدت در انزوا قرار داده است.

کلگ و شماری از شخصیتهای سرشناس حزب لیبرال دموکرات ضمن ابراز نگرانی درباره تبدیل شدن انگلیس به "مرد تنهای اروپا" و کاهش سرمایه گذاری در بریتانیا و کاهش نفوذ این کشور بر این باورند که کامرون با این کار به منافع اقتصادی بریتانیا لطمه زده است.

کلگ در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی گفت : از نتایج نشست هفته گذشته دلسرد شدم، زیرا انگلیس هم اکنون در اتحادیه اروپا به حاشیه رانده شده است و به نظر می رسد منافع اقتصادی بریتانیا در پی ابراز این مخالفت لطمه ببیند.

"پدی اشدون" سیاستمدار کهنه کار انگلیسی نیز می گوید: کامرون با این مخالفت ضربه محکمی را به 38 سال سیاست خارجی انگلیس زد، زیرا خواسته نخست وزیر از اعضای اتحادیه اروپا متواضعانه نبود.

البته نکته جالب توجه این است که بر اساس آخرین نظرسنجی ها 66 درصد از انگلیسی ها حمایت خود را از برگزاری همه پرسی درباره میزان نقش انگلیس در اتحادیه اروپا اعلام کرده، اما نخست وزیر بریتانیا با توجه به خسارت ناشی از این همه پرسی مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است.

با وجود انتقاد اعضای کابینه کامرون در حزب محافظه کار ، 62 درصد انگلیسی ها حمایت خود را از تصمیم کامرون برای مخالفت با طرح اخیر اتحادیه اروپا اعلام کرده اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکتهای انگلیسی ابراز نگرانی کردند وتوی طرح نجات بحران مالی یورو از سوی کامرون بریتانیا را وارد یک رکود اقتصادی دیگر می کند و نرخ بیکاری بار دیگر افزایش می یابد.

با توجه به آنکه بازارهای تجاری بریتانیا برای رشد اقتصادی شدیدا به جذب دیگر کشورهای اروپایی نیاز دارند، کارخانجات انگلیسی از این موضوع ابراز نگرانی کردند.

این هشدارها درحالی است که طبق پیش بینی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، اقتصاد انگلیس اوایل سال دو هزار و دوازده میلادی بار دیگر وارد رکود اقتصادی می شود.

دیوید کامرون حتی اخیرا نیز برای اولین بار اعتراف کرد طرح او برای کاهش بدهی ها به شکست انجامیده است و این کشور خیلی عقب تر از برنامه اش برای کاهش بدهی ها قرار دارد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگلیس هم اکنون ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار بیکار در این کشور وجود دارند که این رقم در تاریخ بریتانیا بی سابقه بوده و آمار بیکاری جوانان ۲۵ سال به بالا دوبرابر شده است.

شاغلان انگلیسی رقمی معادل ۱/۲۹ میلیون نفر یا به عبارتی ۴/۷۰ درصد افراد فعال این کشور را تشکیل می دهند. از جمعیت فعال انگلیس هم ۱/۸ درصد معادل ۲میلیون و ۵۷۰ هزار نفر را بیکاران تشکیل می دهند.

موسسات تحقیقاتی نیز اعلام کردند که مالیات بر درآمدهای سنگین بریتانیا سبب کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده و اقتصاد انگلیس را فلج می کند.