انهدام باند مواد مخدر در لرستان/ مواد در پایه های دکل برق جاسازی شده بود!

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به انهدام یک باند بزرگ مواد مخدر اظهار داشت: طی یک برنامه ریزی اطلاعاتی - عملیاتی این باند بزرگ در هنگام انتقال بیش از 157کیلوگرم تریاک در مسیر جاده پلدختر دستگیر شدند.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه در رابطه با این عملیات سه نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف شده است، یادآور شد: مواد مخدر کشف شده در درون پایه های بتنی دکلهای برق جاسازی شده بود که این نوع جاسازی یک روش جدید برای جاسازی مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه این محموله مواد مخدر از شیراز وارد استان شده است، افزود: این باند تیم پیشرو داشته و یک خودرو 20 کیلومتر جلوتر از ماشین حامل مواد مخدر حرکت می کرده است تا در صورت شناسایی آنها بتواند اطلاع رسانی کند.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه قبل از دستگیری این باند کار اطلاعاتی قوی در راستای شناسایی این باند انجام شده بود ادامه داد: با توجه به اینکه این باند از قبل شناسایی شده بود در هنگام دستگیری فرصتی برای مقاومت نداشتند و بعد از دستگیری آنها توسط ماموران پلیس مواد مخدر به ستاد مبارزه با مواد مخدر انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه سرکرده این باند 10 روز پیش از زندان آزاده شده بود عنوان کرد: سرکرده این باند به علت حمل سلاح غیر مجاز در زندان ایلام بوده است و 10 روز پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در دفعات قبلی نیز باندهای منهدم شده در استان از سمت شیراز آمده بودند گفت: این باند از فرصت عزاداریهای ماه محرم استفاده کرده و اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند.

وی افزود: نیروی انتظامی استان در سالجاری بیش از یک تن و500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.