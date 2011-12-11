تظاهرات مردم کره در اعتراض به توافق تجارت آزاد با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، هزاران نفر از مردم کره جنوبی روز گذشته تظاهراتی را در منطقه "گانگ وامون" مرکز سئول در اعتراض به انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا برگزار کرده و این توافق را به نفع منافع ایالات متحده و به ضرر تولید کنندگان کره ای دانستند.

پیش از این پلیس کره جنوبی تلاش بسیاری را برای متفرق کردن دانشجویان 15 دانشگاه که در اعتراض به انعقاد این توافقنامه مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، انجام داد.

گفته می شود که حدود دو هزار پلیس ضد شورش برای جلوگیری از خشونت های احتمالی در صحنه تظاهرات حاضر شده اما تاکنون هیچ گزارشی در رابطه با درگیری پلیس با معترضین گزارش نشده است.

معترضان کره جنوبی پس از تصویب این طرح در پارلمان هر روز تظاهراتی را در اعتراض به این توافق برگزار کردند.

همچنین نمایندگان مخالف در اعتراض به تصویب طرح توافق تجارت آزاد آمریکا و کره جنوبی و به منظور لغو این طرح یک گاز اشک آور را مقابل صندلی "چانگ یو هوا" سخنگوی حزب حاکم کار در پارلمان پرتاب کرده و با دیگر نمایندگان به صورت فیزیکی درگیر شدند.