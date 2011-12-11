مناطق آسیب پذیر برای برخورد با معضل موش باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، رحیم سروری زنجانی ظهر یکشنبه در جلسه امنیت غذایی ،توجه به سلامت در جامعه را بحث مهم دانشگاه علوم پزشکی یاد کرد و افزود: در این راستا در استان کلنگ زنی پروژه هایی برای پیشگیری از سرطان در دستور کار قرار گرفته و یک دستگاه رادیو تراپی در حال خرید است و برای مرکز رادیو تراپی 11 میلیارد تومان اعتبار جمع آوری شده است که این مرکز در حال ساخت است.

وی اعزام پزشکان فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیم به مناطق محروم ماهنشان و خدابنده را ازاقدامات مهم دانشگاه یاد کرد و ادامه داد: در این زمینه 24 عمل جراحی انجام گرفته و 70 بیمار ویزیت شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان از بین 49 دانشگاه علوم پزشکی در کشور مقام اول را در سال 89 در نگهداری بیماری سرخک و پیشگیری از آن را به خود اختصاص داد و رتبه اول در کارگاه ملی EPT را در آبان ماه 90 را کسب کرد.

سروری زنجانی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی در موضوع کنترل فلج شل حاد مقام اول را در کشور به خود اختصاص داد.

وی افزود: کسب مدال طلا توسط دانشجوی استان زنجان در مسابقات بین المللی نانوتکنولوژی در 2011 در کره جنوبی و مدال نقره در هلند از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان یاد آور شد:اولین مجوز راه اندازی دوره تخصصی قلب و عروق انجام گرفت.

سروری زنجانی افزود: به بیمارهای عفونی باید توجه شود لذا استان همانند استانهای خراسان و آذربایجان شرقی از مناطق ایپوزویتک است و انتقال در چرخه های زیستی انجام می شود لذا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: فرهنگ سازی در زمینه معضل موش باید در دستور کار به جد دستگاهها ی ذیربط قرار گیرد و از برنامه های استانهایی که با موضوع موش موفق بوده اند الگو برداری انجام گیرد .

