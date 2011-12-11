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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

در خراسان رضوی/

پروژه های آب مسکن مهر نیازمند 960 میلیارد ریال اعتبار است

پروژه های آب مسکن مهر نیازمند 960 میلیارد ریال اعتبار است

مشهد - خبرگزاری مهر: مجری طرحهای آب و فاضلاب مسکن مهر خراسان رضوی گفت: 960 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیرساخت های آب و فاضلاب مسکن مهر در این استان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر یکشنبه در جمع مدیران امور آب و فاضلاب شهرستانهای خراسان رضوی افزود: از این مبلغ 630 میلیارد ریال برای اصلاح ، توسعه و آبرسانی و بقیه برای طرحهای فاضلاب مسکن مهر سرمایه گذاری خواهد شد.

وی تصریح کرد : شبکه توزیع آب مسکن مهر در خراسان رضوی 590 کیلومتر، شبکه انتقال آن 320 کیلومتر، حجم مخزن 83 هزار متر مکعب با تامین آب به میزان یک هزار و 250 لیتر در ثانیه است.

مجری طرحهای آب و فاضلاب مسکن مهر استان در خصوص فاضلاب مسکن مهر گفت: شبکه جمع آوری فاضلاب در مسکن مهر 145 کیلومتر و شبکه انتقال آن 53 کیلومتر است.

وی افزود: همچنین تصفیه خانه ای فاضلاب با گنجایش 50 هزار مترمکعب در شبانه روز برای مسکن مهر پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: 110 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن دارای انشعاب آب و فاضلاب می شوند که 31 هزار واحد خود مالک، 33 هزار واحد سه جانبه و 46 هزار واحد 99 ساله است.

وی گفت: 187 میلیارد ریال امسال ار محل اعتبارات استانی و منابع داخلی برای ایجاد زیرساخت های آب و فاضلاب مسکن مهر اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: سال گذشته 232 میلیارد ریال برای احداث پروژه های آب و فاضلاب مسکن مهر در خراسان رضوی هزینه شده است.

مجری طرحهای آب و فاضلاب مسکن مهر خراسان رضوی گفت: براساس داده های آماری تاکنون 261 هزار متر در پروژههای مسکن مهر عملیات لوله گذاری آب  انجام شده است.

وی افزود: همچنین برای بخش فاضلاب 95 هزار متر در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گلبهار عملیات لوله گذاری انجام شده است.

کد مطلب 1480630

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