حجم راههای کشور متناسب با تعداد خودروها نیست

عبدالهاشم حسن‌ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد خودروها در کشور هر 10سال یکبار دو برابر می ‌شوند و این در حالی است که هر 50 سال یکبار جاده‌های کشور دو برابر می‌شوند.

وی بیان کرد: طول راه‌های شریانی در کشور 26 هزار کیلومتر است که 85 درصد ترافیک موجود در کشور در این محورها ایجاد می شود.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طول راه‌های اصلی و فرعی در کشور را 208هزار کیلومتر عنوان کرد و افزود: 128هزار کیلومتر از راه‌های کشور را راه روستایی و 80هزار کیلومتر دیگر را راه‌های اصلی و فرعی و بزرگراه تشکیل می‌ دهد.

وی بیان داشت: در سال جاری 9هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای ارتقای کمی و کیفی جاده‌های کشور اختصاص یافته است.

حسن نیا افزایش قیمت قیر را یکی از مشکلات این سازمان عنوان کرد و گفت: 25 درصد راه‌های شریانی کشور نیاز به بهسازی و روکشی آسفالت دارند.

معاون سازمان راهداری کشور همچنین بر ایمن سازی راهها تاکید کرد و اظهار داشت: هوشمندسازی جاده‌ها و تجهیز راه‌های کشور به سامانه نظارت تصویری از برنامه های مهم این سازمان است که در این راستا 730 دستگاه ترافیک شمار و 140 عدد دوربین تصویری آنلاین در طول جاده های کشور نصب شده است.