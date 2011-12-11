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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

خباز:

احداث پروژه فاضلاب شهری کاشمر الگوی کشوری شد

احداث پروژه فاضلاب شهری کاشمر الگوی کشوری شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث پروژه فاضلاب شهری کاشمر توسط بخش خصوصی الگوی کشوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز در بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای کاشمر و بردسکن افزود: احداث این پروژه  به ابتکار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی انجام خواهد شد که باید در تمام شهرستانهای کشور به اجرا در آید.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بخش خصوصی باید از جایگاه خاصی در برنامه ریزی آبفای شهری کشور برخوردار باشد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی از توانمندیهایی برخوردار است و می تواند با مشارکت شرکت آب و فاضلاب به ارتقاء شاخص های شهری کمک کند.

خباز گفت: در شرایطی که برای تامین آب کشاورزی با مشکلاتی رو به رو هستیم بهترین گزینه احداث سیستم فاضلاب و باز چرخانی آب است.

وی افزود: برای احداث پروژه فاضلاب شهری کاشمر 30 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و مشارکت کشاورزان سرمایه گذاری خواهد شد.

شهرستان کاشمر در فاصله 250 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است.

کد مطلب 1480633

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