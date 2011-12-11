طرح مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سمینار مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند ظهر یکشنبه با حضور پروفسور کیس استیگتر، دبیر تدوین قوانین اقلیم شناسی جهان، علیرضا سوداگر مجری طرح هوشمند سازی کشاورزی در استان قزوین، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

محمدرضا صفری در این نشست گفت: استان قزوین با داشتن موقعیت مناسب کشاورزی و شبکه توزیع آب یک هزار و 200 کیلومتری و 60 هزارهکتار اراضی پایاب شبکه تجهیز شده مدرن از مناطق مستعد کشاورزی کشور محسوب می شود.

وی افزود: مطالعات عمیق خاک شناسی متناسب با ویژگی های مناطق مختلف، نتایج ارزشمندی به همراه داشته و با سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان شاهد تخصیص ردیف بودجه به دشت قزوین بودیم که برای اولین بار محقق شد.

صفری تصریح کرد: این ردیف اختصاصی اعتباری از سال آینده در بودجه کشور لحاظ خواهد شد و گام بلند دیگر در این زمینه تجمیع اعتبارات دشت قزوین به منظور اصلاح مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک است که در استان احیاء خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: این موضوع در دور سوم سفر هیئت دولت به استان مصوب شده که در حفظ دشت و توسعه کشاورزی گام ارزشمندی محسوب می شود.

این مسئول گفت: مدیریت دشتها با الگوسازی قزوین قرار است در کشور پیاده شود که در این راستا اصلاح ساختار بودجه و مدیریت منابع موجب مدیریت بهینه در این خصوص خواهد شد.

صفری همچنین افزود: توسعه محصولات ارگانیک، اصلاح ساختار مصرف انرژی، خاک ورزی حفاظتی و مطالعات عناصر تغذیه با محوریت استان قزوین آغاز شده و موفقیت های قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: در شرایط کنونی وارد مرحله انتقال دانش و نرم افزار به حوزه کشاورزی شده ایم و با دانش نوین و بهره گیری از تکنولوژی درصددیم با توسعه کشاورزی مدرن و دقیق بر اساس میکرو اقلیم، برنامه آتی خود را تعیین کنیم.

وی گفت: با هوشمند سازی کشاورزی، نوع کشت، زمان آبیاری، مدیریت ریسک، مبارزه با آفات، برداشت محصول، میزان استفاده از سموم با دقت لازم مشخص شده و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که این کار به کاهش ضایعات، هزینه ها و بهینه شدن فعالیتها منجر می شود.

صفری اظهارداشت: با نصب سیستم های ماهواره ای می توان نیاز هر بخش از اراضی کشاورزی به سم، بذر، نوع کاشت و داشت و برداشت را در زمانهای مختلف تعیین و بر طبق نیازها برنامه ریزی مدونی کرد.

وی اظهارامیدواری کرد با اجرای طرح مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند، توسعه کشاورزی مدرن در استان با سرعت بیشتری محقق شود.



