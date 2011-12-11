عدالت محوری سر لوحه کار مدیران اجرایی انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری پیش از ظهر یکشنبه درهمایش آموزش توجیهی مجریان و دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزارشد، گفت: برای انتخابات این دوره شعارهای مشارکت حداکثری، امانت داری، قانون مداری و عدالت محوری مدنظر قرار گرفته شده است.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به اینکه برای عینیت بخشیدن به این شعارها آنها را راهبرد خود قرار داده ایم، تاکید کرد: خواست ما و همه مردم تحقق علمی این شعارها و اهداف است و باید تمام امکانات برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی مهیا شود.

نوری افزود: مجریان برگزاری انتخابات باید در چارچوپ قانون انتخابات حرکت کنند.

وی گفت: در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، با تنوع سلیقه ها روبرو خواهیم بود که باید از این ویژگی در چارچوب قانون برای حضور حداکثری مردم در این انتخابات استفاده کنیم.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: عدالت محوری باید سر لوحه کار مدیران اجرایی انتخابات قرار بگیرد تا با این شعار زمینه مناسبی برای همه کاندیداها را فراهم کنیم و شرایط مردم را نیز مد نظر داشته باشیم.

نوری گفت: دشمنان با توطئه های مختلف خود می خواهند عرصه را بر ملت ایران تنگ کنند و چندی پیش نیز با راه انداختن موضوع ترور سفیر عربستان و داستان های تکراری حقوق بشر و گزارش آژانس انرژی اتمی، به دنبال این هدف پلید خود بودند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: امروز باید در عرصه انتخابات به گونه ای عمل کنیم که ملت ایران به صورت یکپارچه به موضوع ورود پیدا کند و مردم آگاهانه گزینه های اصلح خود را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

نوری در پایان با اشاره به اینکه مردم با انتخاب گزینه های بهتر می توانند در داشتن مجلسی قدرتمند دولت را یاری کنند، تاکید کرد: برگزاری انتخاباتی قانونمند و حداکثری نیازمند حرکت دست جمعی به همراه همه مدیران است.

