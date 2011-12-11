تیم فوتسال خراسان رضوی از سد تیم مازندران گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته اول دور برگشت مسابقات فوتسال لیگ برتر دانش آموزان کشور، تیم خراسان رضوی توانست با گل‌های جواد طراز خاکی و مهدی حسینی میهمان خود تیم مازندران را باحساب دو بر یک با شکست بدرقه کند.



در این مسابقه حساس که تیم مازندران به جبران شکست دور رفت، وارد میدان شده بود دانش‌آموزان خراسان رضوی توانستند با یک بازی منطقی و حساب شده ابتدا با دو گل از حریف خود پیش بیفتند که در نهایت تیم مازندران برغم تلاش زیاد و تعویض‌های پیاپی تنها توانست یک گل خورده را جبران کند.



گفتنی است؛ در هفته آینده تیم خراسان رضوی میهمان کردستان خواهد بود.

