نفسهای کودکان و سالمندان در هوای آلوده تهران سنگین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با تأکید بر اینکه در شرایطی که تهران دارد خفه می‌شود مسئولان همچنان دست روی دست گذاشته‌اند، افزود: مسئولان می خواهند مانند بحران آلودگی هوای سال گذشته دوباره سوار بالگرد ‌شده و با آب پاشی شهر‌ باعث خنده دنیا شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر عکس برخی مسئولان که مردم را مقصر می‌دانند، اتفاقاَ این مسئولان هستند که نقش اصلی را در تشدید آلودگی هوا از طریق تولید خودروهای کم کیفیت و سوخت نامناسب دارند و مردم گناهی ندارند.

همچنین یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بحث آلودگی هوا را یک بحث چند وجهی دانست و گفت: موضوعی که در مشکل آلودگی هوا و برای برطرف کردن این مشکل در تمام دنیا بر روی آن تمرکز دارند و کاملاً عقلایی و منطقی به نظر می‌رسد، توسعه حمل و نقل عمومی است و این که زودتر از هر اقدام دیگری زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تجربه کشورهای دیگر نیز این امر را تأیید می‌کند، افزود: برای دست‌یآبی به موفقیت در بحث آلودگی هوا ابتدا باید حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم تا مردم دسترسی راحت و یکسانی به وسایل نقلیه عمومی داشته باشند و اگر این اتفاق صورت بگیرد مردم خود به خود به استفاده از این وسایل تشویق می‌شوند و دیگر نیازی به اقدامات بازدارنده نیست.

رشیدی با تأکید بر اینکه سکان اصلی موضوع آلودگی هوای تهران در دست سازمان حفاظت محیط زیست است، خاطرنشان کرد: بسیاری از خودروها و تمام موتورسیکلت‌های داخلی از همان ابتدای تولید هیچ استانداردی ندارند و موتورسیکلت‌های نو تولید داخل نیز از همان ابتدای تولید، فرسوده‌اند.

صدرالدین علی‌پور، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز با اشاره به اینکه تا آخر هفته جاری پایداری هوا میهمان ناخوانده شهروندان تهرانی است، گفت: البته تا پایان سال وضعیت کم و بیش به همین منوال خواهد بود.

وی با بیان این که نباید صرفاً چشم به آسمان و بارشهای آسمانی که به صورت مقطعی اتفاق می‌افتد داشته باشیم، اعلام کرد: وضعیت آلودگی در شهر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و تصمیمات قاطع و حیاتی مسئولان است.