مستند مناطق آزاد در چابهار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند 90 دقیقه ای در سه اپیزود اقتصادی، فرهنگی و تفریحی به مدیریت محسن پناهی در چابهار از هفدهم آذرماه جاری به مدت 20 روز تولید می شود.

مستند چابهار به معرفی آثار فاخر و جاذبه های طبیعی و گردشگری منطقه نیز خواهد پرداخت.

این مستند به معرفی بخش های هنری، صنایع دستی، موسیقی محلی، تفرجگاه شامل، شتر سواری و رستوران سنتی با غذاهای متنوع و محلی، بخش های مختلف اقتصادی از قبیل اسکله ها، گمرک، پیکره های صنعتی و تولیدی، بازار و مراکز خرید، مراکز رفاهی و درمانی، ورزشی، تالاب لیپار، جاذبه های طبیعی از قبیل زیستگاه دلفین ایرانی، تمساح پوزه کوتاه، سواحل اقیانوسی جزیره شیطان، کوه های مریخی، تپه های گلفشان، سواحل مرجانی، سواحل رملی، خلیج لیپار، اسکله های ماهیگیری و تفریحی رمین، بریس و پسابندر خواهد پرداخت.

همچنین به آثار تاریخی از قبیل روستای دو هزار و 500 ساله تاریخی تیس، غارهای سه گانه بان مسیتی، قلعه پرتغالی ها، بقعه سید غلام رسول، اداره تلگرافخانه قدیم، مجتمع های بسته بندی گوشت و ماهی، مزارع پرورش میگو، جزیره خرچنگ ها، میوه های گرمسیری مانند انبه، موز، خرما، گواوا (زیتون)، چیکو، پاپایا (خربزه درختی)، کنار (میوه درخت سدر)، تمر هندی، بیدام، هندوانه آناناسی و هتل های لیپار و صدف خواهد پرداخت.

در تولید این تله فیلم وحید نویدیان کارگردان، مسعود ساعت ساز دستیار کارگردان، محمد خجسته دستیار تهیه، محمد عاشقی مدیر فیلمبرداری، مجید حسین زاده نور پرداز، حامد فاخری دستیار فیلمبردار و محمد فضل علی دستیار نورپرداز حضور دارند.