20 میلیون ریال به هر پژوهش سرای دانش آموزی البرز اختصاص یافت

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته پژوهش به همه دانش آموزان، دانش پژوهان و پژوهشگران ، پژوهش را یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده دانست و گفت: توجه به پژوهش در نظام آموزشی توجهی زیر ساختی به مقوله علم و دانش خواهد بود و باید تلاش کنیم نگاه موشکافانه و تحلیلگرانه در دانش آموزان ایجاد کرده تا درکی درست و جامع از مطالب اموزشی داشته باشند.

وی همچنین، همراه کردن پژوهش و آموزش را گامی موثر در یادگیری هرچه بیشتر مطالب علمی و به کار گیری انها در طبیعت پیرامون و زندگی روزمره عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر توجه زیاد به مقوله پژوهش در نظام آموزشی، محققان و مخترعان زیادی را در کشور پرورش داده و و افتخارات ملی و بین المللی زیادی را همراه داشته است.

حلیمی با اشاره به پژوهش سراهای دانش آموزی استان البرز که فعالیتی چشمگیر در سال گذشته داشته اند افزود: امسال و به مناسبت هفته پژوهش مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به هریک از پژوهش سراها تخصیص یافت تا بستری باشند برای فعالیتها و پژوهش هائی کارآمد و افتخارات دانش اموزان استان البرز.

وی همچنین از تجلیل و تقدیر معلمان پژوهنده استان در هفته پژوهش خبر داد و گفت: معلمان زیادی از طرح معلم پژوهنده آموزش و پرورش استقبال کرده و پژوهش های بسیاری که اغلب غنی به لحاظ علمی هستند جمع آوری گردیده که بهترین های انها در 26 ام آذر ماه در مراسم تجلیل از پژوهش گران برتر آموزش و پرورش، معرفی و تقدیر خواهند شد.