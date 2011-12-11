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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

حلیمی در گفتگو با مهر:

20 میلیون ریال به هر پژوهش سرای دانش آموزی البرز اختصاص یافت

20 میلیون ریال به هر پژوهش سرای دانش آموزی البرز اختصاص یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان البرز، از تخصیص 20 میلیون ریال اعتبار به هر یک از پژوهش سراهای دانش آموزی استان در هفته پژوهش خبر داد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته پژوهش به همه دانش آموزان، دانش پژوهان و پژوهشگران ، پژوهش را یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده دانست و گفت: توجه به پژوهش در نظام آموزشی توجهی زیر ساختی به مقوله علم و دانش خواهد بود و باید تلاش کنیم نگاه موشکافانه و تحلیلگرانه در دانش آموزان ایجاد کرده تا درکی درست و جامع از مطالب اموزشی داشته باشند.

وی همچنین، همراه کردن پژوهش و آموزش را گامی موثر در یادگیری هرچه بیشتر مطالب علمی و به کار گیری انها در طبیعت پیرامون  و زندگی روزمره عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر توجه زیاد به مقوله پژوهش در نظام آموزشی، محققان و مخترعان زیادی را در کشور پرورش داده و و افتخارات ملی و بین المللی زیادی را همراه داشته است.

حلیمی با اشاره به پژوهش سراهای دانش آموزی استان البرز که فعالیتی چشمگیر در سال گذشته داشته اند افزود: امسال و به مناسبت هفته پژوهش مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به هریک از پژوهش سراها تخصیص یافت تا بستری باشند برای فعالیتها و پژوهش هائی کارآمد و افتخارات دانش اموزان استان البرز.

وی همچنین از تجلیل و تقدیر معلمان پژوهنده استان در هفته پژوهش خبر داد و گفت: معلمان زیادی از طرح معلم پژوهنده آموزش و پرورش استقبال کرده و پژوهش های بسیاری که اغلب غنی به لحاظ علمی هستند جمع آوری گردیده که بهترین های انها در 26 ام آذر ماه در مراسم تجلیل از پژوهش گران برتر آموزش و پرورش، معرفی و تقدیر خواهند شد.

کد مطلب 1480646

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