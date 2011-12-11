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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

با بهانه مزاحمت انجام می‌شود؛

صهیونیستها بدنبال ممنوعیت پخش اذان

صهیونیستها بدنبال ممنوعیت پخش اذان

صهیونیستها و ساکنان اشغالگر سرزمین قدس که همواره با اقدامات تجاوزکارانه خود علیه مردم فلسطین وارد عمل شده اما با کمترین واکنشها از سوی جوامع غربی رو به رو بوده‌اند، این بار در صدد ممنوع کردن پخش اذان از بلندگوهای مساجد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ساکنان سرزمین اشغال شده فلسطین مدعی شده اند که پخش سنتی اذان که پنج بار در روز بانگ آن از گلدسته های مساجد به گوش می رسد برای آنها  ایجاد مزاحمت می کند.

قرار است این موضوع در پارلمان رژیم صهیونیستی مطرح شود.

آناستازیا میکائیل از اعضای این پارلمان صهیونیست که قرار است لایحه ممنوع کردن اذان با استفاده از بلندگوها را به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کند ادعا کرد که صدای اذان در زندگی دیگران ایجاد اختلال می کند.

مساجد سرزمینهای فلسطینی سالهای متمادی است که برای پخش صدای اذان، از بلندگوهای مساجد استفاده می کنند اما مسئله اصلی این است که چرا این موضوع اکنون مورد توجه قرار گرفته است.

بسیاری از مسلمانان با این لایحه ابراز مخالفت کرده و اظهار داشتند که با آن مقابله خواهند کرد.
 

کد مطلب 1480647

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