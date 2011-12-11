ارتباط صنعت و دانشگاه خروجی مناسبی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عظیمی صبح یک شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت در گفتگو با خبرنگاران افزایش حجم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را یادآور و ادامه داد: ستاد ویژه جهاد اقتصادی با همکاری بخش خصوصی در حال رفع مشکلات بخش صنعت به منظور جذب سرمایه گذاری های بیشتر است.

مشاور استاندار اصفهان نخبه محوری و نخبه پروری را عامل اصلی توسعه در جهان دانست و اظهار داشت: منابع به تنهایی در هیچ کشوری منجر به توسعه نمی شوند و در ایران نیز اگرچه کشوری سرشار از منبع خدادادی است اما بدون توجه به نخبگان و منابع انسانی نمی توان پیشرفت و توسعه را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: کشوری که دانایی محور و دانش مدار باشد می داند که چگونه از نیروی پیشکسوت در کنار نیروی جوان خود استفاده کند و این رمز موفقیت و توسعه به شمار می آید.

عظیمی خلاء میان صنعت و دانشگاه را دغدغه مشترک هر دو بخش خواند و گفت: در حال حاضر اولویتهای بخش صنعت تعیین نشده و خواسته این بخش از دانشگاه، ملموس و واقعی نیست و از سوی دیگر اولویتهای پژوهشی را نیز نباید تنها در بخش انرژی هسته ای و سلول های بنیادی متمرکز کرد زیرا دیگر بخش ها نیز نیاز به توجه دارند.

وی از پیشکسوتان به عنوان نخبگان صنعت یاد و تصریح کرد: دانشجویان باید پیش از فارغ التحصیل شدن با محیط صنعت ارتباط داشته باشند تا پس از ورود به فضای کار، احساس بیگانگی نکنند.

مشاور استاندار اصفهان این امر را نیازمند اخذ مصوباتی از دولت و مجلس دانست و اعلام داشت: اقداماتی انجام شده اما متأسفانه خروجی مناسبی نداشته است.