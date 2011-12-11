دانشکده بهداشت در خواف احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی جغتایی اظهارکرد: امید است با تعامل فرمانداری، خیرین و مسئولان شهرستان در فراهم کردن زمین دانشکده، هزینه های ساخت و تجهیز آن منجر به آغاز به کار این مرکز در ابتدای سال تحصیلی آینده شود.

وی شهرستان خواف را با توجه به علاقمندی وافر ساکنان آن به مقوله ادامه تحصیل، شهرستانی مستعد و نیز نیازمند به توسعه هرچه بیشتر مراکز آموزش عالی دانست.

وی افزود: شاخصه های پیشرفت شهرستان که یکی از مولفه های آن ایجاد مراکز دانشگاهی است با تاسیس دانشکده مذکور ارتقاء خواهد یافت.

وی با اشاره به بیمارستان 22 بهمن شهر خواف و امکانات متعدد این بیمارستان، اضافه کرد: همسایگی خواف با کشور افغانستان و نیاز مردم این کشور به دریافت خدمات بهداشتی از یک سو و وجود زیرساخت های بهداشتی و درمانی مطلوب در شهرستان از سوی دیگر می تواند زمینه ساز افزایش تعامل میان دو کشور در این حوزه شود.