به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما، پیش از ظهر امروز در همایش آموزش توجیهی مجریان و دست اندرکاران انتخابات مجلس نهم استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری در کشور را عهده دار است، تاکید کرد: از مسئولان اجرایی می خواهیم که در حفظ و امانت داری در عرصه انتخابات اهتمام جدی داشته باشند، زیرا سلامت و قانونمداری در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: دست اندرکاران انتخابات در چارچوپ وظایف قانونی و مشخص شده خود حرکت کنند و از آراء مردم به دقت حراست و نگهداری کنند.

آیت الله علما گفت: انتخابات دقیق و سالم به اعتبار کشور می افزاید، لذا دست اندرکاران این دور از انتخابات به همکاری و تعامل سازنده خود انتخابات را به بهترین نحو ممکن برگزار کنند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: مردم هم وظیفه دارند در انتخاب مجلس شورای اسلامی بهترین و صالح ترین گزینه ها را انتخاب کنند تا شاهد مجلسی پویا و منسجم باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه توسعه کشور در گرو مجلسی کارآمد است، گفت: قوانین و اداره کشور در چهار سال آینده به دست مجلس شورای اسلامی است، لذا اهمیت انتخاب گزینه های اصلح از اولویت های انتخابات است.

