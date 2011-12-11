ارز واردات 240 قلم کالا منوط به صادرات/ ابلاغ اسامی ظرف دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در نشست مطبوعاتی امروز خود با رسانه‌ها با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کنترل بازار ارز گفت: در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز واردات تعدادی از کالاها که فهرست آن ظرف دو هفته آینده منتشر خواهد شد، از طریق صادرات تامین خواهد شد؛ به این معنا که در گروه کالاهایی که غیر از مواد اولیه هستند و جزء کالاهای غیرضرور یا به اصطلاح لوکس قرار می‌گیرند، باید ارز حاصل از واردات خود را از طریق صادرات کالا به دست آورند و دولت موظف به تامین ارز مورد نیاز آنها نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: این به مفهوم ممنوعیت ورود کالاها نیست بلکه با طی مراحل قانونی و پرداخت تعرفه می‌توانند وارد کشور شوند.

وی تصریح کرد: در گروه اول این کالاها، 240 قلم کالا شناسایی شده است ولی احتمالا به ارقام بیشتری تسری می‌یابد و ظرف دو هفته آینده، فهرست کامل آن منتشر خواهد شد.

صافدل همچنین در خصوص پرداخت جوایز صادراتی نیز گفت: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، ظرف روزهای گذشته 100 میلیارد تومان از منابع جوایز صادراتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که به زودی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تغییر در نحوه ارایه کارت بازرگانی اظهارداشت: تفاهم‌نامه‌ای به تازگی میان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق‌های بازرگانی و تعاون به امضا رسیده که در چارچوب آن، قرار بر این است که در حوزه آموزش و رتبه سنجی کارت‌های بازرگانی مواردی لحاظ شود.

صافدل در مورد واردات خودرو در 8 ماهه ابتدای سال‌جاری گفت: در این مدت 20 هزار و 310 دستگاه به ارزش 536 میلیون دلار وارد کشور شده است.

وی همچنین به بیان آمارهای صادراتی کشور در 8 ماهه ابتدای سالجاری پرداخت و تصریح کرد: در 8 ماهه ابتدای سالجاری، 28 میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات گازی و 40 میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی صورت گرفته، این درحالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در این مدت به 2 میلیارد و 862 میلیون دلار رسیده است.

به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس تفاهمات صورت گرفته، مهلت ثبت سفارش کالاهای کشاورزی کاهش خواهد یافت.