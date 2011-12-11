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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

منشعی در گفتگو با مهر:

روشهای علمی درمان اعتیاد به صورت عامیانه به مردم منتقل شود

روشهای علمی درمان اعتیاد به صورت عامیانه به مردم منتقل شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره علمی درمان‌گران اعتیاد استان اصفهان گفت: روشهای صحیح درمان عملی اعتیاد باید به صورت عامیانه به مردم منتقل شود و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به اعتیاد و اثرات آن آگاه کنند.

هومن منشعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون نگرانی‌های مردم در راستای افزایش و رشد اعتیاد در جامعه افزایش یافته ، اظهار داشت: طی سالهای اخیر ماده مخدر شیشه یا آمفتامین در میان مردم افزایش یافته و بسیاری از مردم نسبت به اثرات سوء این ماده اطلاعی ندارند.

وی با بیان اینکه اعتیاد یک پدیده چند بعدی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در راستای مقابله با این معضل اجتماعی باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود و آگاه‌سازی خانواده‌ها نقش موثری را در این زمینه ایفا می‌کند.

عضو هیئت مدیره علمی درمان‌گران اعتیاد استان اصفهان اضافه کرد: روش‌های صحیح درمان عملی اعتیاد باید به صورت عامیانه به مردم منتقل شود و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به اعتیاد و اثرات آن آگاه کنند.

وی با اشاره به اینکه پدیده اعتیاد به ایجاد یک استراتژی علمی و تحقیقاتی نیاز دارد، تاکید کرد: اطلاع خانواده‌ها از اعتیاد، روش‌های مصرف و اثرات نا‌مناسب آن در جامعه باید افزایش یابد و مقابله با پدیده اعتیاد باید به یک فرهنگ عمومی و همگانی تبدیل شود.

منشعی ادامه داد: آسیبهای موجود در جامعه با درمان اعتیاد با استفاده از متادون کاهش می‌یابد و وابستگی معتادان به متادون برای حفظ زندگی آنهاست.

عضو هیئت مدیره علمی درمان‌گران اعتیاد استان اصفهان با اشاره به اینکه دیدگاه‌های مردم باید نسبت به درمان معتادان با استفاده از متادون تغییر یابد، بیان داشت: درمان قطعی اعتیاد با استفاده از متادون به بررسی و اقدامات علمی نیاز دارد و الگو‌های اعتیاد در ایران با کشور‌های دیگر متفاوت است.

کد مطلب 1480669

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