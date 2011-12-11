روشهای علمی درمان اعتیاد به صورت عامیانه به مردم منتقل شود

هومن منشعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون نگرانی‌های مردم در راستای افزایش و رشد اعتیاد در جامعه افزایش یافته ، اظهار داشت: طی سالهای اخیر ماده مخدر شیشه یا آمفتامین در میان مردم افزایش یافته و بسیاری از مردم نسبت به اثرات سوء این ماده اطلاعی ندارند .

وی با بیان اینکه اعتیاد یک پدیده چند بعدی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در راستای مقابله با این معضل اجتماعی باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود و آگاه‌سازی خانواده‌ها نقش موثری را در این زمینه ایفا می‌کند .

عضو هیئت مدیره علمی درمان‌گران اعتیاد استان اصفهان اضافه کرد: روش‌های صحیح درمان عملی اعتیاد باید به صورت عامیانه به مردم منتقل شود و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به اعتیاد و اثرات آن آگاه کنند .

وی با اشاره به اینکه پدیده اعتیاد به ایجاد یک استراتژی علمی و تحقیقاتی نیاز دارد، تاکید کرد: اطلاع خانواده‌ها از اعتیاد، روش‌های مصرف و اثرات نا‌مناسب آن در جامعه باید افزایش یابد و مقابله با پدیده اعتیاد باید به یک فرهنگ عمومی و همگانی تبدیل شود .

منشعی ادامه داد: آسیبهای موجود در جامعه با درمان اعتیاد با استفاده از متادون کاهش می‌یابد و وابستگی معتادان به متادون برای حفظ زندگی آنهاست .