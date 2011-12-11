آخرین تصاویر تظاهرات ضد سرمایه داری در آمریکا

با وجود آنکه چهار ماه از شکل گیری جنبش تسخیر وال استریت در شهر نیویورک و گسترش دامنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری به بیشتر ایالت های آمریکا می گذرد و فعالان این جنبش دست به ایجاد اردوگاه هاهی برای تحصن و نشان دادن نارضایتی خود از شکاف طبقاتی موجود زده اند اما پلیس بوستون تا نیمه شب پنجشنبه گذشته به معترضین فرصت داده بود تا اردوگاهها را ترک کنند.

افزایش میزان بیکاری در ایالات متحده، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاستهای جنگ طلبانه دولت، تبعیض و بی عدالتی و مشکلات اقتصادی باعث شده تا آمریکایی ها به خیابانها آمده و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر دهند.

روز گذشته پلیس به اردوگاه معترضین به نظام سرمایه داری در شهر بوستون ایالت ماساچوست یورش برد و 46 نفر را بازداشت کرد.

تلاش پلیس برای سرکوب تظاهرات ضد سرمایه داری در آمریکا و متفرق کردن معترضین درحالیست که فعالان این جنبش با بی اعتنایی به اقدامات خشونت آمیز پلیس شب گذشته با برپایی نشستی فوق العاده درباره اقدامات هدفمند آتی خود گفتگو کردند.