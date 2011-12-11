آمریکایی ها به دنبال تحریف تاریخ هستند/ اتحادیه عرب از کما خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، حزب الله لبنان در واکنش به سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سخنان "نیوت گینگریچ" درباره ملت فلسطین نشانه جهل تاریخی آنهاست.

دراین بیانیه آمده است: از سوی دیگر آنها به طور عمدی می خواهند که تاریخ را تحریف کنند زیرا همه به خوبی می دانند که فلسطینی ها هزاران سال است در این سرزمین ساکن هستند.

حزب الله لبنان بیان کرد: این اظهارات نشانه اوج کینه توزی و نژادپرستی علیه ملت فلسطین است زیرا احدی نمی تواند ملتی با سابقه تمدن فلسطین را تروریست و ساختگی بنامد و زنان و کودکان فلسطینی را تروریست معرفی کند.

در این بیانیه آمده است: این سخنان افترای ظالمانه علیه ملت فلسطین و مجوزی برای ریختن خون آنها و ارتکاب جنایات بیشتر علیه این ملت است.

حزب الله لبنان ضمن محکومیت و واهی توصیف کردن دموکراسی آمریکایی بیان کرد: مردم کشورهای عربی باید از فلسطین حمایت کنند.

بیانیه فوق ضمن زیر سئوال بردن مواضع اتحادیه عرب درباره فلسطین تاکید کرد: آیا اتحادیه عرب در قبال این موضع خصمانه علیه ملت فلسطین و تلاش برای محو آن واکنش نشان می دهد یا به سیاست انفعالی و کمای خود درباره مهمترین موضوع جهان اسلام ادامه می دهد؟

شایان ذکر است یک نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخیرا طی مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی وابسته به صهیونیستها مدعی شد فلسطینی ها ملتی ساختگی هستند. به ادعای این سیاستمدار جمهوریخواه، رویارویی با فلسطینی ها به شیوه رژیم صهیونیستی بهترین شیوه برای مقابله با خواسته های فلسطینی هاست.