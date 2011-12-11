ابراهیم مهرانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر با منافع نقضکنندگان نظم و امنیت اجتماعی در تعارض است، اظهار داشت: برخورد با هنجارشکنان موجود در جامعه اهداف و منافع آنها را به چالش میکشاند و مقابله و جلوگیری از پیدایش و گسترش منکرات در جامعه باید به صورت ریشهای و اساسی صورت گیرد.
وی افزود: سازمانهای قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی و سازمان بسیج مستضعفان باید در زمان مواجه با هنجارشکنان به صورت عملی با آنها برخورد کنند.
معاون سازمانهای اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به اینکه امر به معوف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی محسوب میشود، تصریح کرد: تمامی مردم باید در راستای کاهش منکرات موجود در جامعه پدیده امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنند و به این فریضه مهم الهی به عنوان یک وظیفه اصلی خود توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه آمران به معروف و ناهیان منکر مورد حمایت مسئولان قرار میگیرند، اضافه کرد: در تمام دادگستریهای موجود در استان دفاتر حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر تشکیل شده و فعالیت این دفاتر قانونی و نظاممند است.
مهرانفر به اجرای طرح عیون خودرویی و اماکن در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: مشارکت دادن نیروهای مردمی در حفظ سلامت بهتر اخلاقی و اجتماعی جامعه اسلامی و عمل به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به میزان بسیاری ضروری است.
وی گفت: راهکارهای مقابله با منکرات موجود در جامعه باید به صورت پژوهشی بررسی و شناسایی منکرات و چالشهای موجود در جامعه باید به صورت جدی انجام شود.
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