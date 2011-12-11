عکاسان هرمزگانى جاذبه هاى قشم را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین انصاریان گفت: اردوى دو روزه انجمن عکاسان هرمزگان به همراه یک ورگ شاپ عکاسى نگاهى به آثار عکاسان برجسته جهان در جزیره قشم برگزار شد.

انصاریان افزود: در این اردوى دو روزه، 22 عکاس برجسته استان هرمزگان از دره چاهکوه، بندر تاریخى لافت و صنعت لنج سازى در منطقه آزاد قشم عکس هاى ویژه تهیه کردند.

وى ادامه داد: بخش تخصصى این اردو و عکاسى به تهیه عکس از ویژگیهاى دره چاهکوه در هنگام شب مربوط مى شد که هنرمندان استان هرمزگان از ساعت 24 تا چهار صبح در این زمینه فعالیت داشتند.

مسئول انجمن عکاسان استان هرمزگان در پایان اظهار داشت: در آینده نزدیک نیز اردوى دیگرى با هدف عکاسى از جنگل هاى دریایى حرا در منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد.

اردوى عکاسى انجمن عکاسان هرمزگان طى روزهاى 17 و 18 آذر ماه در منطقه آزاد قشم برگزار شد.