معرفی تجربه تکنوژلوی ساختمان سازی ایران به کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الصیوفی صبح امروز در بازدید از شهر جدید پرند، اظهار داشت: هدف از این بازدید این است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، تجارب ایران در عرصه ساخت و ساز را به کشورهای دیگر در منطقه تعمیم دهد و ما قطعاً تجارب ایران در این خصوص را به دنیا نیز معرفی خواهیم کرد.

مدیر بخش سرپناه برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به همراه مدیر عامل شهر جدید پرند از پروژه های متعدد ساخت و ساز به شیوه های صنعتی سازی بازدید کرد و گفت: ما از طریق دفتر کاهش آثار بلایای اسکان بشر در تهران درصدد هستیم تا تجارب فن آوری ساختمان سازی به شیوه های صنعتی که بسیار زیبا و مقاوم است را به کشورهای منطقه تعمیم دهیم، همچنین دستاوردهای ایران در ساخت و ساز را در سایر جاهای دیگر دنیا نیز به نمایش خواهیم گذاشت.

وی افزود: ساخت و ساز در شهر جدید پرند بسیار عظیم و دور از تصور است، در اینجا مهارت های مدیریتی و مهندسی بسیار زیبا و گسترده در حال انجام است که به صورت بتونی و پیچ و مهره ای صورت گرفته است.

الصیوفی در خصوص قراردادهای منعقد شده ساخت و ساز در برخی از کشورها با ایران از جمله ونزوئلا ، عراق و سوریه تصریح کرد: قطعاً با توجه به مهارت های مدیریتی و مهندسی انبوه سازان ایرانی در زمینه فن آوری مقاوم سازی ساختمان ها ایران توانمندی آن را دارد تا تجارب خود را باتوجه به نیاز کشورهای منطقه به مقاوم سازی در برابر زمین لرزه، در اختیار قرار دهد.