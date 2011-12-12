شرکت چینی "هوواوی" فعالیت خود در ایران را محدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،"هوواوی" بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی چین در قالب اطلاعیه ای که بر روی سایت این شرکت منتشر شد اعلام کرد که فعالیتهای تجاری خود را محدود می کند.

شرکت فناوری "هوواوی" در این اطلاعیه خاطر نشان کرده است که از این پس در ایران مشتریان جدیدی جذب نخواهد کرد و فعالیت تجاری با مشتریان فعلی خود را هم محدود خواهد کرد.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، این شرکت مخابراتی چینی افزوده است که به ارائه سرویسهای لازم مرتبط با شبکه هایی که در خصوص تحویل آنها متعهد است ادامه خواهد داد.

روزنامه وال استریت ژورنال در ماه اکتبر گزارش دارد که در پی خروج شرکتهای غربی از بازار ایران، فعالیت تجاری "هوواوی" در این کشور رو به رشد است. "هووایی" سازنده و فروشنده تجهیزات مخابراتی برای مصارف تجاری و شخصی در سراسر دنیا است.

سخنگوی این شرکت چینی که مقر آن در شهر "شنژن" است از تفسیر در مورد این اطلاعیه خودداری کرد.

چین و ایران در سالهای اخیر به شرکای تجاری بسیار نزدیکی تبدیل شده اند.