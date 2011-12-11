توجه به داده های هواشناسی موجب کاهش خسارات کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سمینار مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند، ظهر یکشنبه با حضور کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.



پروفسور کیس استیگتر در این سمینار علمی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی جهان خشکسالی است که سالانه میلیون ها دلار خسارت می زند و با توجه به این که 47 درصد جمعیت جهان با بخش کشاورزی سروکار دارد این زیانها قابل توجه است.

وی افزود: خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ، سیل، تابش شدید نور خورشید، دمای زیاد، تندباد، طوفان و آفات گیاهی از دیگر بلایای طبیعی در بخش کشاورزی محسوب می شود که آمادگی برای کاهش خسارات ناشی از آن از ضروریات جوامع امروزی است.

استیگتر یادآوردشد: برخی راهکارها برای کاهش خسارت، دایمی و برخی کوتاه مدت است اما خشکسالی های طولانی مدت در برخی کشورها مانند آفریقا چالش های جدی در مسیر برخی کشورها برای تامین آب مورد نیاز ایجاد کرده است.

رئیس سابق سازمان جهانی هواشناسی و اقلیم شناسی جهان یادآورشد: استفاده از داده های هواشناسی در طول زمان یکی از راهکارهای تاثیرگذار برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی محسوب می شود و راه اندازی این سیستم برای کشاورزان دنیا از مهمترین کارهای مدیریت بهینه در کشاورزی مدرن است.

وی گفت: نحوه آشنایی کشاورزان با اطلاعات جدید و تجهیزات نوین و انتقال یافته ها به کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع باید با برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها جدی گرفته شود و استفاده از فناوری های مدرن در مناطق مستعد کشاورزی ایران با جدیت دنبال شود.

مبدع رشته اقلیم شناسی کشاورزی در دانشگاههای معروف دنیا همچنین بیان کرد: تراکم کشت دیم، بهره گیری از برخی روش های سنتی، توجه به اقلیم مناطق، در کنار اطلاعات ارزشمند هواشناسی کشاورزی، کاربردی، سرزمینی، مکان وقوع پدیده ها که به صورت لحظه ای باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد می تواند به کاهش خسارات در مواقع بروز بلایای طبیعی و افزایش بهره وری محصول کمک کند.

وی کشاورزی هوشمند را ضرورت شرایط کنونی دانست و یادآورشد: توجه به برخی اطلاعات ارزشمند در بخش کشاورزی از جمله، دما، رطوبت، تاثیر خورشید، اطلاعات سطحی و زیر سطحی خاک، شوری و دمای خاک نیز باید در فعالیتهای کشاورزی کاملا لحاظ شود تا بتوان با کمترین هزینه بهترین و بیشترین محصول کشاورزی را تولید و با بلایای طبیعی نیز بموقع مبارزه کرد.