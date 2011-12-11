محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات مذاکره با بوناچیچ و آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ما با لوکا بوناچیچ مذاکرات خود را انجام داده‌ایم اما هنوز با وی قرارداد امضا نکرده‌ایم. در حال حاضر به غیر از بوناچیچ دو گزینه دیگر نیز از شانس یکسانی مانند این مربی کروات برای سرمربیگری پرسپولیس برخوردارند که با آنها نیز مذاکره کرده‌ایم.

"در حال جمع بندی شرایط این سه مربی هستیم و طی 48 ساعت آینده نتیجه نهایی را در خصوص انتخاب بهترین گزینه اعلام خواهیم کرد"، وی با بیان این جمله افزود: طی 80 روز گذشته مذاکرات زیادی را با مربیان بزرگ جهان انجام داده‌ایم و همه آنها نقطه نظرات مشترکی را برای هدایت تیم پرسپولیس داشتند که مهمترین آن این بود که نیاز به زمان دارند و نباید در یک مقطع زمانی کوتاه مانند نیم فصل از آنها انتظار نتیجه داشته باشیم. ما در این خصوص 13 گزینه را مدنظر داشتیم و با اکثر آنها نیز مذاکراتی داشتیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: درست است که من اعلام کرده‌ام تیم این فصل پرسپولیس تیم من نیست و باید در فصل آینده شاهد تیمی باشید که من در بستن آن نقش داشته‌ام اما این نکته را فراموش نکنید که ما در این فصل شانس بزرگی داریم که تیمهای دیگر مانند استقلال و ذوب آهن نیز به طور کامل از آن برخوردار نیستند و آن هم حضور مستقیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست.

وی در ادامه اظهار داشت: اگرچه از گردونه رقابتهای جام حذفی کنار رفتیم اما هنوز 19 هفته تا پایان مسابقات لیگ برتر فرصت داریم و می توانیم تیم را به ردههای بالای جدول رسانده و شانس کسب سهمیه آسیایی را نیز داشته باشیم. اگر در حال حاضر من یک مربی بزرگ بین المللی را بیاورم که از لیگ فوتبال ایران و رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا شناخت کافی نداشته باشد همه به دلیل آوردن او مرا مورد تحسین قرار می‌دهند اما پس از آن می‌گویند تو به فکر نیم فصل باقی مانده رقابتهای لیگ برتر و گرفتن نتیجه در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نبوده‌ای.

رویانیان در ادامه تاکید کرد: بر فرض آنکه مربی بزرگ بین المللی شرایط ما را برای هدایت پرسپولیس در نیم فصل رقابتهای لیگ برتر قبول کند اما اگر نتیجه نگیرد در پایان فصل نمی گوید که من نیاز به زمان داشتم، این تیم را من نبسته‌ام و ابزار لازم را برای گرفتن نتیجه نداشتم و با توجه به زمانی که نیاز دارم در پایان این فصل نباید انتظار نتیجه از من داشته باشید و در نتیجه شرایط به گونه‌ای می‌شود که ما هزینه مالی زیادی را انجام می‌دهیم اما در پایان فصل نتیجه خاصی نمی‌گیریم.

وی درخصوص اینکه چرا بوناچیچ به عنوان یکی از سه گزینه اصلی هدایت پرسپولیس انتخاب شده است، تصریح کرد: ما در باشگاه پرسپولیس به این نتیجه رسیدیم که در این فصل گرفتن نتیجه در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و حضور در رتبه‌های بالای جدول و کسب سهمیه آسیایی اهمیت زیادی دارد به همین دلیل بوناچیچ یکی از گزینه‌های اصلی بود که در مقطع زمانی و شرایط فعلی شرایط مدنظر ما را دارد چون او با سپاهان تجربه نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2007 را دارد و در این فصل نیز تیم السد را که قهرمان آسیا شد در دو بازی رفت و برگشت شکست داد و ثابت کرد که شناخت خوبی از لیگ آسیا دارد، ضمن اینکه به واسطه چند سال حضور در لیگ ایران از شناخت خوبی از لیگ ایران، بازیکنان ایرانی و همچنین تیم پرسپولیس برخودار است.

وی در پاسخ به این موضوع که "برخی از منتقدان بوناچیچ اعتقاد دارند که وی یک مربی عصبانیت و ممکن است مشکلاتی در این خصوص در تیم پرسپولیس به وجود بیاید"، گفت: ما در این خصوص نیز با بوناچیچ صحبت کرده ایم تا مطمئن شویم که شرایط حضور او در تیم پرسپولیس با حضور وی در سپاهان تفاوت زیادی دارد، ضمن اینکه من به عنوان مدیرعامل باشگاه بستر لازم برای فعالیت وی را در تیم پرسپولیس فراهم می کنم، چون بوناچیچ یک مربی قاطع در فوتبال ایران است که به نظم و انضباط تیمی اهمیت زیادی می‌دهد چیزی که همواره موردنظر من بوده و در شرایط فعلی پرسپولیس به آن نیاز زیادی دارد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: چیزی که در مذاکره با بوناچیچ نظر من را به خود جلب کرد انگیزه زیاد وی برای اثبات توانمندیهای خود با هدایت تیم پرسپولیس در لیگ ایران و آسیاست چون او چند سال قبل نیز یکی از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس بود که در نهایت انتخاب نشد و وینگادا به جای وی هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت.

رویانیان در خاتمه تاکید کرد: هر سه مربی از شانس یکسانی برای هدایت تیم پرسپولیس برخوردارند و طی 48 ساعت آینده در خصوص اعلام بهترین گزینه به جمع بندی خواهیم رسید و سرمربی جدید پرسپولیس معرفی می‌شود، ضمن اینکه در بازی با راه آهن نیز آقایان عاشوری و زومدیک هدایت تیم را برعهده خواهند داشت.

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