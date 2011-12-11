کشفیات مواد مخدر در قصرشیرین 22 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین گفت: آمار اعتیاد به مواد مخدر در شهرستان مرزی قصرشیرین، علیرغم 186 کیومتر مرز مشترک با عراق نسبت به سایر شهرستانهای استان کرمانشاه بسیار پایین است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در برخورد با عرضه کنندگان مواد مخدر در این شهرستان، تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، در این شهرستان، 19 گرم کراک، 34 گرم حشیش، 56 گرم سوخته و شیره تریاک، 73 گرم تریاک و 23 گرم شیشه کشف شده است.

پروین تصریح کرد:در این زمینه نیز در این مدت، 59 نفر فروشنده و عرضه کننده مواد مخدر در شهرستان قصرشیرین دستگیر شده اند.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: نیروی انتظامی قصرشیرین در چند مرحله، اقدام به پاکسازی مناطق مختلف شهر و جمع آوری معتادان کرده است که با این اقدامات عرصه برای توزیع کنندگان مواد مخدر تنگ شده است.