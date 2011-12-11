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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

نوبخت:

75 هیئت مذهبی در بخش گندمان فعالیت می کنند

75 هیئت مذهبی در بخش گندمان فعالیت می کنند

بروجن - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای مذهبی تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 75 هیئت مذهبی در بخش گندمان از توابع چهار محال و بختیاری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نوبخت با اشاره به فعالیت 75 هیئت مذهبی در بخش گندمان اظهار داشت: از این تعداد 15 هیئت در شهر و بقیه در روستاهای بخش مشغول اجرای فعالیت های مذهبی و فرهنگی هستند.

وی افزود: 15 هیئت توسط خواهران و 60 هیئت توسط برادران به ثبت رسیده است.
 
نوبخت تأکید کرد: این هیئتها در دهه اول محرم 900 مراسم عزاداری در مساجد، حسینه ها و مراکز فرهنگی برگزار کردند.
 
کارشناس تشکلهای مذهبی تبلیغات اسلامی بروجن سخنرانی، روضه خوانی، مداحی و قرائت زیارت عاشورا را از برنامه های اجرایی توسط هیئتها در بخش گندمان برشمرد.
کد مطلب 1480697

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