75 هیئت مذهبی در بخش گندمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نوبخت با اشاره به فعالیت 75 هیئت مذهبی در بخش گندمان اظهار داشت: از این تعداد 15 هیئت در شهر و بقیه در روستاهای بخش مشغول اجرای فعالیت های مذهبی و فرهنگی هستند.

وی افزود: 15 هیئت توسط خواهران و 60 هیئت توسط برادران به ثبت رسیده است.

نوبخت تأکید کرد: این هیئتها در دهه اول محرم 900 مراسم عزاداری در مساجد، حسینه ها و مراکز فرهنگی برگزار کردند.

کارشناس تشکلهای مذهبی تبلیغات اسلامی بروجن سخنرانی، روضه خوانی، مداحی و قرائت زیارت عاشورا را از برنامه های اجرایی توسط هیئتها در بخش گندمان برشمرد.