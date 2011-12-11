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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

مریدی زاده عنوان کرد:

نشست خبرگزاری مهر در هرمزگان موجب تقویت رسانه های استان می شود

نشست خبرگزاری مهر در هرمزگان موجب تقویت رسانه های استان می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به برگزاری نشست استانی خبرگزاری مهر در استان هرمزگان گفت: برگزاری این نشست باعث ایجاد تعامل، تبادل تجربه و تقویت خبرگزاریها و رسانه های استان هرمزگان می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در دیدار با نماینده خبرگزاری مهر در استان هرمزگان ضمن تاکید بر تقویت خبرگزاریها در استان هرمزگان بیان داشت: برگزاری نشست استانی خبرگزاری مهر درهرمزگان باعث ایجاد تعامل، تبادل تجربه و تقویت خبرگزاریها و رسانه های استان هرمزگان می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان به نقش و جایگاه خبرگزاریها در اطلاع رسانی بهینه به مردم اشاره کرد و افزود: خبرگزاریها به دلیل بهره مندی از امکانات پیشرفته و همچنین سرعت در تولید و انتقال اخبار نقش بسزایی در آگاه سازی جامعه، اطلاع رسانی مثبت و پیشرفت جامعه دارند.

وی به جایگاه خطیر خبرگزاریها در جنگ نرم و رسانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: خبرگزاریها در خط مقدم این جنگ رسانه ای قرار دارند و تاکنون توانسته اند با بهره گیری از نیروهای متعهد و خلاق به خوبی این حوزه حساس را مدیریت و نه تنها حملات آنها را دفع بلکه آنها را مورد هجمه های سنگین خبری قرار دهند.

مریدی زاده یاد آور شد: خبرگزاریها رسانه مادر و تغذیه کننده سایر رسانه ها و مطبوعات محسوب می شوند و حفظ این جایگاه به اتحاد، همدلی، پشتیبانی و استفاده از پیشرفته ترین امکانات سخت افزاری و بهره مندی از نیروهای خلاق و متعهد به نظام و مردم بستگی دارد.

در ادامه، مسئول خبرگزاری مهر در بندرعباس به اهمیت و نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از خبرگزاریها اشاره کرد و گفت: هر چند خبرگزاریها رسانه ای مستقل محسوب می شوند اما این توانمندی به واسطه سیاستهای حمایتی دولت و ارگانهای مختلف و همچنین نظارت و راهنمایی دستگاههای فرهنگی به وجود آمده است.

رضا زرگر به نشست سالیانه دفاتر نمایندگی خبرگزاری مهر سراسر کشور در بندرعباس اشاره کرد و افزود: این گردهمایی 7 الی 9 دیماه برگزار می شود و این میزبانی ثمرات و نتایج بسیار مثبت و خوبی را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1480698

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