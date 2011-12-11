استعفای دادگر با موافقت من صورت گرفت/ انتظارات را برآورده نکرد

علی افراشته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل استعفای دادگر اظهارداشت: استعفای وی در راستای نتایجی که شاهین اخیرا کسب کرد صورت گرفت.

وی با بیان اینکه مدیرعامل پیشین شاهین انتظارات را برآورده نکرد، گفت: ایشان در بدو ورود به بوشهر عنوان کرده بودند که دو میلیارد تومان منبع مالی به باشگاه تزریق می‌کند این در حالی است که این امر صورت نگرفت.

رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر در پاسخ به این سوال که "به نظر می رسد از مصاحبه های اخیر دادگر بسیار ناراحت است"، گفت: گفتن جملاتی همچون شاهین در حال انحلال و یا فروپاشی است، صحیح نیست عنوان کردن این گونه جملات نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه روحیه تیمی را نیز پایین می آورد.

افزاشته با بیان اینکه مدیرعامل شاهین تا امشب مشخص خواهد شد، گفت: گزینه مدیرعاملی شاهین از نیروهای بومی استان بوشهر است و به احتمال فراوان امشب معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که "گزینه بومی استان حسین وردیانی مدیرکل سابق تربیت بدنی بوشهر نیست؟" گفت: وردیانی یکی از گزینه های انتخاب مدیرعاملی شاهین به شمار می رود.