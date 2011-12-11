انشعابات پر مصرف آب در ایرانشهر شناسنامه دار شدند

افشین میر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای استاندارد سازی و کاهش هدر رفت آب، مشترکان پر مصرف در این شهرستان مورد پیمایش قرار گرفته و برای آنها شناسنامه صادر شده است.

وی گفت: در این طرح 27 واحد صنفی شامل کارواش و 52 انشعاب فضای سبز و همچنین 89 فقره انشعاب مربوط به مدارس پس از شناسایی نسبت به استاندارد سازی و رفع نقص در کنتورهای این مشترکان اقدام شده است.

وی افزود: این اقدام در شفاف سازی میزان درآمدهای این شرکت و همچنین تعدیل و جلوگیری از مصرف بی رویه مشترکان تاثیر قابل توجهی داشته است.