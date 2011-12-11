18 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی به نیازمندان کمیته امداد خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اکبریانی اظهار داشت: این نهاد در راستای رفع مشکلات معیشتی مددجویان طی امسال به سه هزار و 691 مددجو و نیازمند وام کارگشایی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: برای پرداخت این تسهیلات که از محل اعتبارات کمیته امداد تامین شده مبلغی بالغ بر 18 میلیارد و 736 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اذعان کرد: این تسهیلات به مددجویان و نیازمندانی که به خاطر نیاز مالی و معیشتی دچار مشکل شده باشند پرداخت می شود به طوری که کمیته امداد با بررسی ها و ضوابط موجود برای وام کارگشایی آنان اقدام می کند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی سقف پرداختی تسهیلات کارگشایی این نهاد را تا سقف 10 میلیون ریال عنوان کرد.

اکبریانی اضافه کرد: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با باز پرداخت طولانی مدت در اختیار افراد قرار می گیرد.



این مسئول کمیته امداد خراسان شمالی گفت: این نهاد همچنین در مدت مشابه سال گذشته به هزار و 965 مددجو ونیازمند وام کار گشایی پرداخت کرد که مبلغی بالغ بر پنج میلیارد و 568 میلیون ریال اعتبار در این زمینه هزینه شد.

