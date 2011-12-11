حجتالاسلام عبدالحسین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره وقف چشمه همیشه جاری به عنوان یکی از برنامههای اجرایی این سازمان اظهار داشت: این جشنواره برای دومین سال متوالی در اصفهان و به صورت همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار شرکتکنندگان به جشنواره از پایان شهریور ماه جاری آغاز شده، اضافه کرد: در ابتدا شرکتکنندگان برای ارسال آثار خود به این جشنواره تا 30 آبان ماه جاری مهلت داشتهاند اما با توجه به درخواستهای شرکتکنندگان برای افزایش زمان مهلت ارسال آثار خود، جشنواره تا 20 آذرماه جاری تمدید شد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: استقبال هنرمندان اصفهانی در دومین سال از برگزاری جشنواره وقف چشمه همیشه جاری بینظیرتر از سال گذشته است.
وی به برگزاری این جشنواره در دو بخش مختلف اشاره کرد و ادامه داد: جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در دو بخش خوشنویسی شامل نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ و ادبیات داستانی شامل شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی صورت میگیرد.
مرادی با اشاره به آثار ارسال شده به این جشنواره در اصفهان بیان داشت: از ابتدای آغاز این جشنواره تا کنون هنرمندان اصفهانی 200 اثر از خود را در بخشهای مختلف به جشنواره وقف چشمه همیشه جاری ارسال کردهاند.
وی با بیان اینکه در سال جاری این جشنواره از نظر کمیت و کیفیت به میزان بسیاری رشد پیدا کرده افزود: رشد کیفیت و کمیت جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در سال جاری در اصفهان قابل مقایسه با سال گذشته نیست.
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