ماهاتیر محمد خواستار کناره گیری وزیر زنان شد/فساد مالی در دولت مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رسانه های مالزی، اظهار نظر ماهاتیر در این خصوص در حالی مطرح می شود که تا کنون "نجیب رزاق" درباره اتهام فساد مالی وزیرش موضع گیری نکرده است.

ماهاتیر محمد با بیان اینکه منافع حزبی بر منافع شخصی مقدم است گفت: " شهریزات عبدالجلیل" باید پیش از آنکه از سوی اعضای حزب حاکم (آمنو) مجبور به ترک پست خود شود، کناره گیری کند.

شهریزات که علاوه بر وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی ریاست شاخه زنان حزب آمنو را هم برعهده دارد متهم است که یک پروژه دولتی به ارزش 250 میلیون رینگیت ( هر دلار معادل سه رینگیت ) را به اعضای خانواده خود واگذار کرده است.

تعدادی از اعضای حزب آمنو همزمان با برگزاری مجمع عمومی این حزب در آستانه انتخابات سراسری این کشور خواستار کناره گیری شهریزات شدند و از او خواستند پیروزی حزب آمنو را به خطر نیاندازد.