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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

شب شعر دانشجویان پیام نور مریوان برای زلزله زدگان ترکیه

شب شعر دانشجویان پیام نور مریوان برای زلزله زدگان ترکیه

مریوان - خبرگزاری مهر: شب شعری برای گرامی داشت درگذشتگان و حادثه دیدگان زلزله شهر وان ترکیه در دانشگاه پیام نور مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای یادبود حادثه دیدگان و کشته شدگان زمین لرزه اخیر شهر وان ترکیه و در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مریوان و با مشارکت و حضور انجمن های فرهنگی ادبی این شهر شب شعری برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال چشمگیر دانشجویان و علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی و کردی برگزار شد، بیش از 15 شعر از طرف شاعران و دوست داران این هنر به حاضران تقدیم شد.

دانا لنج آبادی عضو انجمن هوزان دانشگاه پیام نور مریوان و دبیر اجرایی این همایش به خبرنگار مهر گفت: بدون شک بهره گرفتن از زبان هنر برای بیان بخشی از آلام و رنج های مردم بهترین شیوه برای اطلاع رسانی است و به همین دلیل این شب شعر با همکاری دانشگاه پیام نور و مشارکت دانشجویان و همچنین هنرمندان مریوانی برگزار شد.

وی بیان کرد: برگزار این شب شعر در راستای اعلام همدردی مردم شهر مریوان به ویژه دانشجویان و شاعران بود و انتظار می رود که هر چه سریعتر و با کمک سازمان های بین المللی زمینه برای بازگشت افراد حادثه دیده در زلزله وان به زندگی عادی فراهم شود.

کد مطلب 1480713

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