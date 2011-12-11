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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

خادمی عنوان کرد:

دو هزار هکتار از شهر بندرعباس دارای شبکه فاضلاب است

دو هزار هکتار از شهر بندرعباس دارای شبکه فاضلاب است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آبفای هرمزگان گفت: تاکنون دو هزار هکتار از شهر بندرعباس تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و 62 هزار مشترک از این طرح بهره مند شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی بیان داشت: در حالیکه طی 17 سال گذشته تلاشهای گسترده ای در خصوص جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر بندرعباس به عمل آمده اما همچنان اجرای این طرح ادامه دارد.

وی اضافه کرد: از مجموع  یک هزار و 300 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب این شهر ، 700 کیلومتر آن انجام  شده و 600 کیلومتر باقی مانده است.

مدیر عامل آبفای هرمزگان گفت: برای اجرای فاز اول این طرح شامل 700 کیلومتر لوله گذاری، چهار ایستگاه بالابر، یک ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه 72 هزار متر مکعبی (مدول اول) و خطوط اصلی و انتقال تاکنون اعتباری بالغ بر  یکهزارو 70 میلیارد ریال از سوی دولت هزینه شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس آغاز شود و اجرای شبکه لوله گذاری این طرح تسریع یابد.

کد مطلب 1480715

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