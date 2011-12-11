احداث بزرگترین پل عابر پیاده کشور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم آموزنده قائم مقام شرکت اراضی عباس آباد با اشاره به آغاز ساخت بزرگترین پل عابر پیاده ایران در این اراضی گفت: احداث این پل با طراحی منحصر به فرد به طور مارپیچ و به طول 280 متر بر روی بزرگراه مدرس از چند ماه ماه آغاز شده و هم اینک نیز ادامه دارد.

وی با ذکر این نکته که این پل بوستان بنادر را به پارک جنگلی طالقانی متصل خواهد کرد، افزود: این پل در سه طبقه در حال احداث بوده و پس از اتمام به یکی از جاذبه های پایتخت بدل خواهد شد.

آموزنده در مورد دیگر مشخصات این پل گفت: ارتفاع بلندترین نقطه این پل، از زمین 34 متر و عرض آن 10 متر است و به شکلی تقریبا مارپیچ طراحی شده است.

به گفته قائم مقام شرکت اراضی عباس آباد، طبق برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی می شود احداث این پل که تنها به محل عبور عابران پیاده و دوچرخه سواران اختصاص دارد و به نام پل طبیعت نامگذاری شده ، درآینده ای نزدیک به پایان برسد.